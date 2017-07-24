شرطة الرياض تقبض على 13 شاباً أطلقوا النار بشكل عشوائي في “حفل زواج”

الرياض – فجر

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة عشر شخصاً في العقدين الثاني والثالث من العمر قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي أثناء مشاركتهم في حفل زواج شرق العاصمه الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض -العقيد فواز بن جميل الميمان- أن الأجهزة الأمنية رصدت على قنوات التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الأشخاص يستقلّون ثلاث مركبات بدون لوحات، بإطلاق النار بشكل عشوائي أثناء مشاركتهم في حفل زواج شرق العاصمه الرياض.

وبناء على ماورد في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتيه ونظام الأسلحه ونظام المرور فقد تم تحديد هوياتهم و ضبط عدد ( ثلاثة عشر شخصاً في العقدين الثاني والثالث من العمر ) و ضبط الأسلحة المستخدمة و تحريزها والأظرف الفارغة التي تم العثور عليها في المركبات التي كانوا يستقلونها.

و قد تم سماع أقوالهم فأقروا بِما نٌسب اليهم ولذلك جرى ايقافهم واحالة قضيتهم الى فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.