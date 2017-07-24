نائب أمير منطقة مكة يزور النادي الموسمي الصيفي

متابعات – فجر

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الاثنين النادي الموسمي الصيفي في ثانوية الحسين بن علي.

واطلع سموه على برامج النادي خلال مشروع إجازتي في عامه الثاني والذي أطلقته وزارة التعليم انطلاقاً من سعي السعودية لجعل الطلاب يستفيدون من إجازتهم الصيفية بطريقة تعود عليهم بالنفع.

وقد كرّم الأمير عبدالله بن بندر سفراء العزم من أبناء وبنات شهداء الواجب من إدارة تعليم جازان والتي استضافتهم إدارة تعليم مكة وأكثر من 22 إدارة تعليمية في المسار التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، وقال سموه متحدثا لأبناء شهداء الواجب إن تضحيات ذويكم مصدر فخر واعتزاز لكل سعودي فقد بذل آباؤكم أرواحهم دفاعا عن الوطن ومقدساته، سائلا الله لهم الرحمة وأن ينزلهم سبحانه منازل الشهداء.

وتتضمن الأنشطة والفعاليات الأندية الصيفية للموهوبين، والأندية الموسمية التخصصية، والدورات التدريبية الصيفية، والأنشطة الإثرائية في جميع مناطق المملكة، وتسعى الوزارة عبر هذا البرنامج الذي يعد الأضخم في تاريخها من حيث المواقع والأنشطة والشركاء إلى تقديم فعاليات وبرامج متنوعة في خمس مسارات رئيسية، وهي: الترفيه، التوظيف الصيفي، السياحة، التطوع، التقني، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين من منسوبي الوزارة، ويتسم هذا البرنامج بتكامله بين مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل إحداث تحول ثقافي واجتماعي لمفهوم الفعاليات الترفيهية ضمن الإطار التنموي للفرد والمجتمع.

وبلغ عدد البرامج والأنشطة والمراكز الصيفية التي تشرف عليها أمارة المنطقة 241 مركزا ونادياً فيما بلغ عدد الأندية الموسمية وأندية الحي بتعليم مكة المكرمة 41 ناديا للبنين والبنات أما عدد المرتادين للأندية أكثر من 60 ألف طالب وطالبة وعدد البرامج والفعاليات في برنامج إجازتي لهذا العام التي نفذتها أندية مكة أكثر من 1200 برنامج وفعالية.

هذا وقد رافق سموه في الجولة الميدانية للأندية مستشار أمير المنطقة المشرف على وكالة التنمية الدكتور هشام الفالح والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومشرفي ومديري الأندية الموسمية بتعليم مكة.