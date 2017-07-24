نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية أن تضطلع السلطة التشريعية بمسؤولياتها

واس – فجر

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة لتبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى وما تم إنجازه في هذا الإطار.

وشدد نائب الرئيس اليمني خلال استقباله اليوم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي، على ضرورة أن يتخذ أعضاء البرلمان والشورى وجميع مسئولي الدولة مواقف وطنية تساعد في الحد من معاناة اليمنيين وتحافظ على النظام الجمهوري.

فيما استعرض مجلي الجهود المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك الميليشيات الانقلابية وجهود استئناف مهام المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بذلك، وضرورة دعوة ما تبقى من أعضاء المجلس إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب الذي يستهدف شرعيتهم أيضا ويستهدف وجود مؤسسات الدولة بشكل كامل.