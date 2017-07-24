“عزت” يُكرّم الحكام المشاركين بكأس القارات

متابعات – فجر

كرّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عزت مساء اليوم الاثنين بالرياض طاقم الحكام السعودي المشارك في إدارة عدد من مباريات بطولة كأس القارات 2017م التي أقيمت مؤخرًا في روسيا، وذلك بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالله البرقان وعبدالإله مؤمنة وأعضاء لجنة الحكام.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي خلال حفل العشاء الذي أقامه احتفاءً بطاقم التحكيم السعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعديه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري حرص الاتحاد على تكريم جميع المبدعين المساهمون في رفع اسم رياضة كرة القدم في المحافل الدولية، مقدمًا شكره وتقديره للطاقم على العمل الكبير الذي قدموه خلال الفترة الماضية.

وأضاف:” هذا الأداء المميز الذي قدمه إخواني الحكام ليس بمستغرب، وما هذا التكريم إلا عمل بسيط لا يوازي نجاحات ما قدموه خارجيًا، بدليل تلك الإرشادات التي تلقاها الطاقم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد عمل مستمر من قبلهم وحرص على تطوير المستويات الفنية لديهم “.

وأشار عادل عزت خلال حفل التكريم إلى تأكيد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن العمل جارٍ على تطوير أداء الحكم السعودي من خلال العديد من البرامج والدورات التحكيمية، متطلعًا إلى مواصلة التطوير وتغيير النظرة السائدة لدى الوسط الرياضي عن الحكم السعودي، مع الأخذ بأن التحكيم على مستوى العالم دائمًا ما تكون الآراء حوله متغيّره.