أمير نجران يواسي أسرة الشاب آل حارث

متابعات – فجر

واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة الشاب سعيد بن صالح آل حارث، في وفاته، في حادثة غرق بتجمع للمياه، في مركز بئر عسكر، غرب مدينة نجران.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بشقيق المتوفى ناصر آل حارث، ظهر اليوم، عن صادق تعازيه لأسرته، سائلا المولى أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان الدفاع المدني بمنطقة نجران قد أعلن البارحة، عن وفاة الشاب سعيد آل حارث، عن عمر 17 عامًا، حيث توفي عند وصوله المستشفى، بعد أن تم إنقاذه، من داخل تجمع للمياه في مركز بئر عسكر.