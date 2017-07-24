مشروع حفظ النعمة في بلجرشي يجمع 45 طن من فائض الطعام خلال 30 يوم

متابعات – فجر

كشفت جمعية البر الخيرية في بلجرشي عن جمعها 45 طن من فائض الطعام الصالح للأكل خلال 30 يوم فقط.

وأوضح مدير الجمعية والمشرف العام على حفظ النعمة سعيد عبدالخالق كربع بأن مشروع حفظ النعمة والذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية ببلجرشي يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج والاحتفالات الرسمية خلال الصيف والأعياد، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفريق مدرب لهذا الغرض.

وأشار كربع إلى أن أعمال المشروع تتمثل في استغلال المواد والأطعمة الزائدة والمتاحة في المجتمع وترشيدها، وإعادة توزيع ما يصلح منها خدمةً للفقراء وتوعية للقادرين والأغنياء من خلال التنسيق مع أصحاب قصور الأفراح والمناسبات التي عادة ما تقام فيها الولائم الكبرى، ومن ثم تقسيم الفريق الخاص بحفظ النعمة والمكون من 25 شخصاً، وينطلق الفريق الى أماكنهم مجهزاً بالسيارات الخاصة واللباس الخاص وفق الشروط والمعايير الصحية لمشروع حفظ النعمة، مبينا بأن فائض الطعام الذي تم جمعه وتوزيعه من بداية المشروع وحتى اليوم (خلال 30 يوم) يزيد عن (45 طن) من اللحوم والأرز الصالح للأكل .