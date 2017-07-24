بلدية أجياد بالعاصمة المقدسة تُزيل مباسط شارع جرهم العشوائية

متابعات – فجر

كثفت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة حملاتها الرقابية على أسواق المواد الغذائية وبعض الأحياء الشعبية بالمنطقة خلال هذه الفترة، حيث قامت الفرق الرقابية اليوم بحملة موسعة شملت عدد من المواقع، للتأكد من الالتزام بأنظمة واشتراطات المباسط وعرض المواد الغذائية وتنفيذ كافة الشروط الصحية، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الخضار والفواكة المعروضة بطرق عشوائية وإزالة العديد من البروزات والمباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية أجياد الفرعية المهندس صالح الصعيدي بأن البلدية شكلت فريقا يضم عدد من المراقبين بالبلدية وبمشاركة قسم المواد الغذائية والرقابة الصحية وقسم المراقبة وقسم المتابعة الميدانية وعدد من الجهات الأمنية وفرقة من شرطة البلديات، حيث قاموا بتنفيذ جولة على منطقة شارع جرهم، تم خلالها إزالة جميع المباسط والبروزات التي تدار من قبل المخالفين، وشملت الإزالة جميع المباسط العشوائية والدكات الخشبية التي تستخدم لبيع المأكولات والفاكهة والمواد الغذائية بطرق عشوائية وتحت أشعة الشمس والغبار، حيث بلغ عدد المباسط المزالة حوالي (20) مبسط، مع مصادرة جميع المواد الغذائية والفاكهة وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.