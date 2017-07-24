قرية الملك عبدالله السكنية في السودان تنهي معاناة 700 أسرة

متابعات – فجر

افتتح صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود مدير العلاقات الدولية و الإغاثة بهيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الأولى من قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- السكنية بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم علي حسين جعفر، مدشناً سموه المرحلة الثانية من المشروع بحضور عدد من رجالات العمل الإنساني والإغاثي من جمعية الهلال الأحمر السوداني والمنظمات الدولية.

وبارك مدير العلاقات الدولية و الاغاثة بهيئة الهلال الأحمر السعودي في تصريح صحفي افتتاح المرحلة الأولى والتي تشمل (120) وحدة سكنية تتسع إلى (240) أسرة بمرافقها الخدمية بالإضافة إلى مدرستين أساس للبنين والبنات، ومسجداً ومركزاً صحياً .

وكشف الأمير عبدالله أن المرحلة الثانية من المشروع تبلغ (230) وحدة تتسع لـ (460) أسرة بقيمة إجمالية وصلت إلى 13 مليون جنيه سوداني لكامل المشروع الذي يستفيد منه نحو (700) أسرة حين اكتمالها، كما تعم فائدة القرية القرى المجاورة لها التي تبلغ (12) ألف نسمة.

وثمن سموه تبرع حكومة المملكة العربية السعودية حفظها الله، مؤكداً أن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله على دعم كل الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية دون تفرقة لعرق أو لون أو دين، مضيفاً أن افتتاح القرية النموذجية سيساهم في خلق الاستقرار المعيشي لسكان القرية.

من جهته، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي حسين جعفر خلال احتفال أهالي المنطقة بالافتتاح أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من المشاريع السعودية بالسودان، مضيفاً أن ما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من جهود إنسانية تلقى الثناء والشكر لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل المسؤولين والمستفيدين من المساعدات بجمهورية السودان.

وفي ذات السياق، أشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني في خطاب وجهه إلى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بمواصلة المكتب الإقليمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالسودان انجازاته وتميزه وخدمته للمجال الإغاثي، من خلال ما يقدمه من مشروعات إنمائية للإسهام في الحد من العوز والفقر والارتقاء بالخدمات الصحية والبرامج الإنمائية، مثمناً هذه البرامج النوعية والنشاطات المتميزة واعتبرها نموذجا إنسانيا مشرفا للعمل الناجح والتخطيط المتميز والدعم المشرف مشيدا بالعاملين فيه وبما يقدمونه من متابعة مستمرة واهتمام بالغ بسرعة إنجاز هذه المشاريع ليستفيد منها الأشقاء.

وأكَّد السحيباني حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة بالعمل الإِنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، مثمناً المتابعة والدعم الذي يجده مكتب الهيئة الإقليمي من لدن سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي حسين جعفر.

وأشاد السحيباني بفكرة هذا المشروع المتميز عـلى ساحة العمل الانساني بجمهورية السودان الشقيق نظراً إلى الحاجة الماسة لسكان القرية للسكن وكذلك لكون المشروع مشروع متكامل سيبقى شاهداً على الأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها السعودية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا المشروع سينهي معاناة سكان القرية 38 بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة من تضررهم سنوياً نتيجة وقوع قريتهم في مجرى السيول.