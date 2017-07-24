القبض على مواطن أطلق النار على شخص داخل شقة مؤجرة بحائل

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة حائل من القبض على مواطن ثلاثيني لإطلاقه طلقات نارية على شخص في إحدى الشقق المؤجرة .

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه في مساء يوم السبت تبلغت غرفة العمليات الموحده بشرطة منطقة حائل من أحد المواطنين عن وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بعماره تابعه له بمدينه حائل .

تم على الفورإنتقال الجهات الامنية والمختصين للموقع واتضح وجود شخص متوفى اثر تعرضه لعده طلقات ناريه .

و بعمل جملة من الإجراءات الأمنية أسفرت عن تحديد هويه الجاني وهو سعودي الجنسيه بالعقد الثالث من العمر ومكان تواجده الذي اتضح أنه غادر البلاد إلى إحدى الدول الخليجية .

و تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقبض على الجاني بوقت قياسي .

وبسماع أقواله أقر بفعلته ،تم إشعار فرع النيابه العامه بمنطقة حائل تمهيدا لإحالته وتطبيق النظام بحقه .