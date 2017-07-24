أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة

متابعات_فجر

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.