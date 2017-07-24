“النقل” إجراءات السلامة منفّذة ومراقبة الحركة على الطريق مستمرة

متابعات_فجر

أعلنت وزارة النقل عن أعمالها في تطوير منظومة شبكة الطرق في المملكة، وتوفير جميع وسائل السلامة فيها يعدّ ذو أولوية قصوى.

وكشفت الوزارة بأنها عملت على العديد من الإجراءات الوقائية لتحسين مستوى السلامة على الطريق الرابط بين تربة والطائف خلال الفترة الماضية، حيث نفذت فرق الصيانة خلال الأسبوعين الماضيين المطبات المشطية ومطبات التهدئة التحذيرية للسرعات وعيون قطط عند بداية ونهاية تقاطع الجيش بطريق حضن، إضافة إلى تثبيت العديد من وسائل السلامة التحذيرية الليلية عند بداية ونهاية التقاطع، كما أزالت جميع الحواجز المعدنية على الوصلة المزدوجة، وجاري استبدالها بحواجز أكثر أماناً داخل الجزيرة الوسطية للوصلة المزدوجة بدلا من الحواجز التي المزالة .

وأضاف بيان الوزارة بأنّه تمّت دراسة سطح الطريق واحتياجات وسائل السلامة لكامل الطريق من تربة إلى كوبري عشيرة ورفعت استمارات اصلاح ضمن اعمال الصيانة الوقائية للمواقع الأكثر تضررا، حيث اعتمدت وتحت التنفيذ، وسيتمّ أيضا خلال الأيام القادمة تركيب أكثر من 165 لوحة تحذيرية وارشادية على الطريق، إضافة إلى أنّه يتم تدريجياً إتمام أعمال الدهانات العكسية وتركيب عيون القطط على أجزاء الطريق كافة .

ووضّحت الوزارة في بيانها أنه جرى اعتماد تحسين ورفع مستوى عدد 3 تقاطعات سطحية على الطريق وهي تقاطعات (القرشيات -الهجن -البلدية)، إضافة إلى اعمال صيانة وقائية بتعريض اكتافه في الجانبين .

يذكر أن أغلب تقارير الحوادث تشير إلى السرعات الزائدة والتجاوز الخاطئ وفقا لتقارير الحوادث من الإدارة العامة للمرور، وجاري التنسيق لتوفير أنظمة الرصد الآلي للسرعة على الطريق ذاته للحد من التجاوزات العالية، إضافة إلى اعتماد مراقبة الطريق لدراسة مستوى الحركة وقياس التعديلات الضرورية اللازمة لحركة السير.

وحول مطالبة الأهالي بازدواجية الطريق، ذكر بيان الوزارة أنّ الطريق يعد ذو أولوية متقدمة على قائمة الطرق المطلوب عمل ازدواج لها، وجرى اعتماد ازدواجه من قبل الوزارة في الميزانية القادمة.

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