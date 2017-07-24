مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يستقبل وفداً من أبناء المرابطين وشهداء الحد الجنوبي

متابعات_فجر

استقبل مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة اليوم, وفدا من أبناء المرابطين وأبناء شهداء الحد الجنوبي, وذلك لزيارة المجمع والاطلاع على ما يحتويه.

واطلع الوفد على مراحل صناعة الكسوة والأقسام التي يتضمنها المجمع وشاهدوا خلال الزيارة الإمكانات التي زود بها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة, وما تجده صناعة كسوة الكعبة المشرفة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة – وفقها الله – بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائبه الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم, لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .

وعبر الوفد في ختام الزيارة عن إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من اهتمام وعناية ورعاية في حياكة ثوب الكعبة المشرفة بما يُوفّر للمجمع من إمكانات لخدمة الحرمين الشريفين .

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