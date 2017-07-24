“هدف” يوقع مذكرة تفاهم لدعم الشهادات المهنية الإحترافية التي تصدرها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

متابعات_فجر

وقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الأستاذ عصام بن حمد المبارك اليوم (الاثنين 1/11/1438 هـ)، مذكرة تفاهم بين الصندوق والهيئة لإدراج الشهادات المهنية التي تصدرها الهيئة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية التي يدعمها الصندوق، وذلك لتوطين بعض المهن ذات الأهمية العالية في الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن يدعم الصندوق ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية شهادة مقيّم معتمد التي تصدرها الهيئة في ثلاثة مسارات: تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم أضرار حوادث المركبات.

وأكد الدكتور صالح العمرو أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص إضافة إلى الباحثين عن عمل، حاثاً الشباب السعودي إلى الاستفادة من هذه الفرص التي يقدمها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل.

ويهدف برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى رفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل والرفع من جودة القوى العاملة للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والاحلال. ويسهم البرنامج في فتح آفاق واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دولياً.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج ، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل التابع إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “هدف”www.hrdf.org.sa ، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.