اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و”العمل” و”الصحة” يؤسسون جمعية”نبراس للمساعدة العلاجية والتأهيلية”

واس-فجر:

أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) تأسيس “جمعية نبراس للمساعدة العلاجية والتأهيلية”, وذلك بالتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة, التي صدر مؤخراً قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بتأسيسها، حيث تُعنى بالتواصل مع أسر متعاطي المخدرات ومد يد العون لهم.

وأكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع”نبراس” رئيس مجلس إدارة “جمعية نبراس للمساعدة العلاجية والتأهيلية” عبدالإله بن محمد الشريف حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله -على محاربة المخدرات على كافة الأصعدة الأمنية والوقائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين والمتعافين وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفراد المجتمع.

وأشار إلى متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، شاكراً اهتمام سموه ببذل الجهود وتطوير وتقديم خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وقال الشريف: تأتي هذه الجمعية استناداً للفقرة الثالثة من آلية تنفيذ الغاية الخامسة من غايات الأستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات, والصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر، التي نصت على أن تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة الصحة على إنشاء جمعيات ومراكز التأهيل الاجتماعي للمتعافين عن طريق القطاع الخاص وتكون قريبة من المنشآت العلاجية للاستفادة من الكوادر الصحية والخدماتية في عملية التأهيل الاجتماعي.

وقدم أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مباركة هذه الجمعية ومتابعة سير أعمالها ، ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص لحرصه واهتمامه باعتماد تأسيس الجمعية.

وبين أن من أهداف هذه الجمعية هو تأسيس مراكز تأهيلية (غير ربحية) للمتعافين تُدار من قبل القطاع الخاص تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للأسر لوقايتهم من آفة المخدرات.

كما تشمل أهدافها المشاركة مع المركز الوطني للاستشارات الإدمان (1955) لاستقبال الأسر الطالبة للاستشارات المجانية بالإضافة لخدمات نقل مرضى الادمان للمصحات العلاجية .

وذكر الشريف أن أهداف هذه الجمعية أيضاً تقدم الدعم المادي والمعنوي لأسر مرضى إدمان المخدرات حسب ماتقتضية الحاجة. وكذلك إعداد الدراسات حول أهمية البرامج العلاجية والتأهيلية المطبقة في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية لتدريب المتعافين وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم.

وأضاف أن من اهداف “جمعية نبراس المساعدة العلاجية والتأهيلية” عقد البرامج التدريبية لأسر مدمني المخدرات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والمشاركة معها في وضع التصورات المناسبة لجماعات التعافي بالمملكة إضافة لإقامة المعارض التوعوية بأضرار المخدرات الموجهة لجميع الفئات العمرية.