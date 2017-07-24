القبض على وافدان اتخذوا من منزلهم وكراً لتصنيع الخمور وترويجها

متابعات-فجر:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة اشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن إتخاذ وافدان من المنزل الذي يقيمان فيه ( غرب العاصمة الرياض ) وكراً لتصنيع الخمور وترويجها .

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحه والتحقق من صحتها، حيث قامت الجهة المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبطهما ( ترافقهما إمرأة لا تمت لهما بصلة شرعيه / جميعهم من جنسية افريقية و مخالفين لنظام الإقامة ) و بسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما

و عثر في موقع الضبط على عدد (432 ) قارورة مسكر محلي التصنيع سعة لتر ونصف جاهزه للترويج و سبع خزانات سعة كلاً منها 1500 لتر مليئة بالمسكر.

تم التحفظ على المتهمان بمركز الشرطة المختص و إيداع المرأة سجن النساء وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .