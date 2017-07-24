الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا توزع أكثر من مليون رغيف خبز على اللاجئين في الداخل السوري ولبنان

واس_فجر

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا تأمين الخبز للأشقاء السوريين النازحين واللاجئين في الشمال السوري والشمال اللبناني وذلك من خلال مكتبيها في تركيا ولبنان ضمن المشروع الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة بذلك النازحين في محافظات إدلب وحلب وأريافهما والمخيمات المجاورة لها واللاجئين في منطقة عكار اللبنانية .

وبلغ الإنتاج الأسبوعي من الخبز في الداخل السوري ضمن أسبوع العمل 195 1.272.000 رغيف خبز استفاد منه عدد 556.500 لاجئ من الأشقاء السوريين ، كما بلغ انتاج المخبز في لبنان ضمن أسبوع العمل 32 بمشروع ” شقيقي قوتك هنياً “في لبنان عدد 136.920 رغيف خبز اسبوعياً استفاد منه 41.067 شقيقا سوريا من اللاجئين .

ولفت مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال النظر إلى أن هذا المشروع من أبرز مشاريع الحملة الاغاثية لخدمة الأشقاء السوريين النازحين واللاجئين موضحاً أن الحملة السعودية تتكفل بكامل المصاريف التشغيلية للأفران المتنقلة في كل من تركيا ولبنان والبالغ عددها خمسة أفران إلى جانب توفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز .