قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة جنوب نابلس وتصيب فلسطينيين بالرصاص الحي في جيوس و”الحمرا”

متابعات_فجر

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي حاجز حوارة جنوب نابلس، فيما أصابت شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في جيوس و”الحمرا” واعتقلتهما .

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة من كلا الاتجاهين، دون معرفة الاسباب.

من جهة ثانية أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، جراء إطلاق النار عليهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قريبة من جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وعلى حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب متظاهرين قرب جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وأصابت شابين بالرصاص الحي، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الاسعافات اللازمة لهما، فيما ذكر اسعاف الهلال الأحمر أنه قدم الاسعافات اللازمة لثلاثة فلسطينيين آخرين اصيبو بالرصاص المطاطي ولأكثر من 14 آخرين اصيبوا بالغاز المدمع.