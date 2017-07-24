مقتل الأردني الثاني المشارك في حادث إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في عمان

متابعات-فجر :

أعلن مصادر أمني بالأردن، يفيد بمقتل الأردني الثاني ،المشارك في حادثة إطلاق النار في السفارة الإسرائيلية بعمان ويذكر أن مشاجرة وقعت بين أردني ،وإسرائيلي داخل السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، مساء أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة الأردني برصاصتين في منطقة الكتف وتم الإعلان عن وفاته قبل قليل، في حين أصيب الإسرائيلي بطعن في منطقة الصدر.وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقة بالكامل، كما تم نقل المصابين الأردني 17 عاما والإسرائيلي إلى المركز العربي الطبي في عمّان، وحالتهما الصحية حرجة. وذكرت صحيفة الغد أن الشاب الأردني الذي تم نقله للمستشفى توفي جراء إصابته. ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني أردني، “مقتل شخص في إطلاق نار داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان”. وقال مصدر أمني أردني إن شخصا واحداً على الأقل قُتل، أمس الأحد ،في حادث إطلاق نار بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.