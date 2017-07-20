الإطاحة ب شخص ارتكب العديد من جرائم السرقة بمحافظة بيشة

متابعات-فجر :

تمكن رجال البحث الجنائي، بمحافظةبيشة، من القبض على شخص ارتكب العديد من جرائم تكسير وسرقة السيارات في عدد من أحياء بيشة .وذلك بعد تكثيف الجهود من قبل رجال البحث الجنائي بشرطه بيشة لفك لغز هذه السرقات المتكررة بنفس الطريقة .حيث تم رصد المشتبه به والقبض عليه وضبط السيارة المستخدمة في جرائمه .وعثر على عدد كبير من بطاقات الصراف والأوراق الشخصية الهامة ودفاتر شيكات وأغراض شخصية وعدد من الجوالات والجوازات المسروقة بحوزته. يذكر أن لرجال البحث الجنائي في بيشة جهود مميزة في كشف غموض العديد من الجرائم والسرقات في أوقات قياسية .