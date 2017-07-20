إصابة 21 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

متابعات-فجر :

أصيب نحو 21 مقدسياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع المصلين بالرصاص والقنابل الصوتية عقب انتهاء صلاة العشاء في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بحسب وكالة “معاً”، أن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة خلال مواجهات باب الأسباط، بينها 15 إصابة بالرصاص المطاطي نقل منها للمستشفى 6 إصابات، فيما عولجت البقية ميدانياً.وتواصل قوات الاحتلال حصار منطقة باب الأسباط من مدخليه كما تمنع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة عبر باب الأسباط.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى. وأدى الآلاف من المصلين المقدسيين صلاة المغرب والعشاء في الشارع ومداخل البلدة القديمة في القدس، لليوم الثامن على التوالي، رفضاً للبوابات الإلكترونية التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المسجد الأقصى.ومنعت شرطة الاحتلال المتواجدة عند باب الأسباط دخول مدير الأقصى الشيخ عمر الكسواني، للصلاة بساحة الأسباط.وأضافت أنه وبعد انتهاء الصلاة شرع المقدسيون بترديد الشعارات الوطنية والتكبير وأغلقوا شارع الأسباط بالكامل.