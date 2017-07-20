وزارة الثقافة والإعلام تُشكل لجنة عليا للتطوير القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة لها

واس-فجر :

شكّلت وزارة الثقافة والإعلام، لجنة عليا لتطوير القنوات والإذاعات التابعة للهيئة للعامة للإذاعة والتلفزيون، برئاسة معالي الوزير الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير قطاعات وزارة الثقافة والإعلام وفي مقدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتأتي الخطة التطويرية لجميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة للوزارة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف للارتقاء بكافة الجهات في المملكة.

وتهدف اللجنة العليا لإعداد خطة تطويرية متكاملة بالتعاون مع شركات محلية وعالمية في مجال الإعلام والتلفزيون للارتقاء بمستوى الإعلام السعودي والدفع به إلى العالمية.

وستعمل اللجنة على إعادة صناعة المحتوى، وتطوير المنشآت الإعلامية، وتدريب وتأهيل الكوادر، واستقطاب الكفاءات السعودية في المجال الإعلامي.

وقد بدأت اللجنة برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام باتخاذ إجراءات عملية ستنعكس على البنية التحتية للأستوديوهات والتجهيزات وتطوير البرامج وتأهيل الكوادر البشرية مما سيحسن أداء التلفزيون السعودي ليحقق طموحات المشاهدين والنهوض بالأداء الإعلامي إلى مستوى منافس للشبكات التلفزيونية العالمية.