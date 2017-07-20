“الجيش اليمني” يعلن سيطرته على جبل الدرب الاستراتيجي بمحافظة تعز

متابعات-فجر :
استعادت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، جبل الدرب الاستراتيجي في منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز. وأشارت مصادر عسكرية يمنية، إلى أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الانقلابية وخاضت معارك شرسة معها، تمكنت على إثرها من استعادة جبل الدرب الاستراتيجي، وفقاً لما نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية.ووفقاً للمصادر فإن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح، إضافة إلى إعطاب طقم عسكري جراء استهدافه بمدفعية قوات الجيش الوطني.