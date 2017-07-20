“الجيش اليمني” يعلن سيطرته على جبل الدرب الاستراتيجي بمحافظة تعز

متابعات-فجر :

استعادت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، جبل الدرب الاستراتيجي في منطقة الكدحة بمديرية المعافر ‏جنوب غرب محافظة تعز.‏ وأشارت مصادر عسكرية يمنية، إلى أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ‏الميليشيا الانقلابية وخاضت معارك شرسة معها، تمكنت على إثرها من استعادة ‏جبل الدرب الاستراتيجي، وفقاً لما نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية.‏ووفقاً للمصادر فإن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي ‏وصالح، إضافة إلى إعطاب طقم عسكري جراء استهدافه بمدفعية قوات الجيش الوطني.‏