“شرطة القصيم” : القبض على شابين طعنا مقيم داخل محل تموينات ب”الرس”

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً ،اليوم الأحد ،عن تعرض مقيمين من جنسيةٍ عربية تتراوح أعمارهما في العقدين الثالث والرابع من العمر للإعتداء داخل محل التموين الذي يعملان به شمال محافظة الرس ، وذلك من قبل أشخاصٍ آخرين إثر خلاف نشب بينهم ، وارتكابهم الهرب على مركبةٍ كانوا يستقلونها لجهةٍ غير معلومة .وعليه جرى انتقال المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية وعمل اجراءات المعاينة الأولية ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة ، إثر تعرض أحدهما لطعناتٍ نافذة بالفخذ والبطن أدت لوفاته متأثراً بما لحق به من إصابات ، فيما تعرض الآخر لإصابةٍ بيده، موضحاً بأن اجراءات البحث والتحري أسهمت بحمد الله عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما – وهما مواطنيّن في العقد الثالث من العمر – وقد أقر أحدهما عند سماع أقواله بمسئوليته وأخيه اتجاه ذلك .موضحاً إلى ضبط المركبة التي كانت بحوزتهما والعثور على الأداة الحادة التي تم استخدامها في الحادثة ، وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص .