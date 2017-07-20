الغفيص: إنشاء رئاسة أمن الدولة سيحقق مزيدا من التنمية الإقتصادية والاجتماعية

متابعات_فجر

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – بإنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة” الذي يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، والذي سيسهم -بمشيئة الله- في تطوير القطاعات الأمنية، وينعكس إيجابًا على تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية المستدامة، ويرفع من كفاءة الأداء والنمو لمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور الغفيص، أن إنشاء جهاز أمن الدولة الذي يضم عددًا من الأجهزة الأمنية والمعلوماتية المتطورة لتحقيق أعلى درجات الأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، سيمنح مختلف القطاعات مزيدًا من الثقة.

وأشار الوزير، إلى أن تطوير وتعزيز المنظومة الأمنية، سيجعل قطاعات الأعمال أكثر إنتاجية وفاعلية، ويسهم في استمرار البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية ذات الأثر على المواطنين في كافة المناطق بشكل مباشر.

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