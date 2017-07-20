الإطاحة بـ 4 مطلوبين إعتدوا على مريض بمستشفى الملك عبد الله في بيشة

متابعات _فجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة من القبض على أربعة أشخاص، في العقد الثاني من العمر، اعتدوا صباح الخميس الماضي، على مريض بآلة حادة، داخل مستشفى الملك عبدالله ببيشة.

ومن جانبه ،أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش: ورد بلاغ لشرطة محافظة بيشة، يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٧، من مستشفى الملك عبدالله، يتضمن حضور مصاب في العقد الثاني من العمر مطعون بآلة حادة .

وتابع “الدباش” أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع وسماع أقوال المجني عليه، وإكمال إجراءات الاستدلال الأولية.

وأكد إنه تم تكثيف التواجد الأمني، ونقاط التفتيش، على مداخل المحافظة، وبإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح سليمان القرزعي، وبفضل الله، تم القبض على المتهمين، وأشعرت النيابة العامة بحكم الإختصاص .