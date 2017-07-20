إطلاق نار بأحد الاستراحات يقود شرطة حائل لضبط مواطنين بحوزتهما 21 قطعة حشيش

متابعات _فجر

تمكن رجال شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين بحوزتهما 21قطعة تشبه مادةالحشيش المخدر .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه في مساء يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٨هـ تبلغت غرفة العمليات الموحده بشرطة منطقة حائل بوجود إطلاق نار بأحد الإستراحات بمدينة حائل .

تم على الفورإنتقال الجهات الامنية والمختصين للموقع وتم عمل جملة من الإجراءات أسفرت عن ضبط شخصين سعوديي الجنسية بالعقد الثالث من العمر وتم ضبط شنطة بها عدد 21 قطعة تشبه مادة الحشيش المخدر .

تم إحالتهم لجهه الإختصاص لتطبيق النظام بحقهم .