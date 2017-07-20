القبض على إمرأة إفريقية تدير مصنعاً للخمور في صامطة

متابعات _فجر

ضبطت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركز شرطة محافظة صامطة إمرأة أفريقية وشخص آخر من بني جلدتها يديران مصنعا للخمور بٱحدى الشقق.

كانت الشرطة قد داهمت الشقة بعد رصد عمليات مشبوهة لهما فتم متابعتهما وعند التأكد من ممارستهما لهذا النشاط المشبوه واتضح بأن الشقة عبارة عن مصنع متكامل للخمور ليتم التحفظ على ما بداخله وإحالة المضبوطين لجهة الاختصاص.

واثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني على الفرقة القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.