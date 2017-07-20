“التجارة”: استدعاء كيابل كهربائية بسبب ارتفاع “مقاومة الموصّل”

متابعات – فجر

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، استدعاء كيابل كهربائية المنتجة بـ”مصنع كابلات المستقبل”.

وأرجعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قرارها إلى أن المقاومة الكهربائية للموصّل أكبر من الحد الأقصى المسموح به.