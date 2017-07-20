محافظ عنيزة يُكرّم “السويل”

عنيزة – فجر

كرم محافظ عنيزة المكلف المهندس “عبدالرحمن بن ابراهيم السليم” بحضور الأستاذ “ابراهيم بن محمد الجالسي” المدير التنفيذي لجمعية أمان لمكافحة التدخين بمحافظة عنيزة، رجل الأعمال والوجهة الاجتماعي المعروف الأستاذ أحمد بن صالح السويل، وذلك نظير التفاعل المستمر الذي يبديه السويل مع برنامج ونشاطات الجمعية والمساندة المستمرة للجمعية وفعالياتها، مما ساهم في أن تتمكن الجمعية من تنفيذ خططها وبرامجها ..

هذا وقد عبر الأستاذ محمد الجالسي عن شكره وتقديره الخاص للأستاذ أحمد السويل . مؤكداً إن اسهاماته تستحق كل تقدير وثناء، مؤكداً إن هذا التكريم اقل ما يقدم للأستاذ أحمد السويل.