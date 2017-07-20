الشؤون الإسلامية: مكافآت الأئمة والمؤذنين مستمرة

متابعات – فجر

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد 23 يوليو 2017م)، أن ما يشاع عن إيقاف مكافآت أئمة المساجد والمؤذنين الشهر الجاري غير صحيح، موضحةً أن من أطلق الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي غابت عنه إجراءات آلية الصرف الجديدة.

وقال مستشار (الوزارة) الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر، إن الإجراءات الجديدة ربطت صرف المكافآت بالأبراج وليس بالأشهر، ما جعل صرف هذا الشهر يتأخر عن الموعد المعتاد لمنسوبي المساجد، مؤكداً أن وزارته تسير في جميع إجراءاتها بحسب ما يضعه ولي الأمر من تنظيمات في كافة الشؤون الإدارية والمالية، بحسب (الرياض).

وكان مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاقاً بعنوان: (#ايقاف_رواتب_امامه_المساجد)، الأمر الذي اعتبره البعض إيقاف نهائي عن صرف المكافآت لمنسوبي المساجد.