عاجل فجر
“العمل” تتعامل مع 3799 بلاغًا عبر تطبيق “معا للرصد”.. و1304 بلاغات تقود لضبط مخالفات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها