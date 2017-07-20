“العمل” تتعامل مع 3799 بلاغًا عبر تطبيق “معا للرصد”.. و1304 بلاغات تقود لضبط مخالفات

واس – فجر

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تلقيها 7737 بلاغًا عبر تطبيق “معا للرصد”، الذي يتيح لعملائها الإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص، حيث تعاملت الوزارة بشكل مباشر مع 3799 بلاغًا، كان أعلاها في منطقة مكة المكرمة بـ 1390 بلاغا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل:” إن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية في عدد البلاغات بـ 797 بلاغًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 598 بلاغًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 418 بلاغًا، ثم منطقة جازان بـ 222 بلاغا، وعسير بـ 127 بلاغا، بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة السابعة بـ 86 بلاغًا، والجوف بـ 75، والقصيم بـ 35، ثم الحدود الشمالية بـ 25 بلاغا، ونجران بـ 18، وأخيرًا منطقة حائل بـ 8 بلاغات”.

وأبان المتحدث الرسمي، أن هناك بلاغات لم تسفر عن مخالفات أو إنذارات بلغ عددها 1156 بلاغا، في المقابل تم توجيه 1478 إنذارا لمنشآت أخرى، في حين بلغ عدد البلاغات التي أسفرت عن ضبط مخالفات 1304 بلاغات.

وأكد أبا الخيل، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد”، يجعل المجتمع شريكًا فاعلًا في ضبط المخالفين، وجعل سوق العمل بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن الوزارة أقرت منح المبلِّغ “المتعاون” عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد”، مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها، ويجري العمل على منحها للمبلغين المتعاونين.

ويعد “التفتيش المجتمعي” عبر “معًا للرصد” أحد الأساليب الحديثة التي انتهجتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العملاء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل وتصحيح مكامن الخلل فيه.

يذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة “معًا للرصد”، للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص إلكترونيًا، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وتتيح الخدمة الإبلاغ عن أية مخالفة لأنظمة السوق من خلال تطبيق “معًا للرصد”، وتقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.