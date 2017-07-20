إلزام المدارس الأجنبية والأهلية بتدريس مواد الهوية الوطنية

متابعات – فجر

ألزمت وزارة التعليم المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية باعتماد تدريس كتب مواد الهوية الوطنية المطبقة في المدارس السعودية في الخارج وذلك خلال العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع أن ذلك يأتي حرصا من اهتمام الوزارة في تجويد تدريس مواد الهوية الوطنية للمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية ، تحقيقا للقيم المستهدفة في تطبيق مواد الهوية الوطنية وبما يضمن توحيد هذه المقررات وخططها الدراسية.

وبين الدكتور المانع أن الخطة الدراسية لمواد الهوية الوطنية ستطبق في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات مشيرا أنه سيتم متابعة تطبيق ذلك من مشرفي مكاتب التعليم ومكتب التعليم الأهلي بالمنطقة وإلزام المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية في تدريس مواد الهوية الوطنية.