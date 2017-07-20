هيئة المواصفات تعلن عن وظيفة شاغرة على المرتبة الثانية عشر

الرياض – فجر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توافر وظيفة شاغرة للسعوديين بمسمى مدير إدارة المشتريات بالمرتبة الثانية عشر، وسوف يكون استقبال طلبات المتقدمين خلال الفترة من بداية دوام يوم الأحد الموافق 29/10/1438هـ الموافق 23/7/2017م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4/11/1438هـ الموافق 27/7/2017م.

ودعت هيئة المواصفات الراغبين في شغل هذه الوظيفة زيارة البوابة الالكترونية للهيئة (http://careers.saso.gov.sa/)، لمعرفة شروطها متطلباتها، مؤكدة أنه بجب التقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع، ولن يتم استقبال أي طلب يدوياً.