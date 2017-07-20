‏” صوت المريض” يجمع المرضى بقيادات “سعود الطبية”

متابعات _فجر

تعقد مدينة الملك سعود الطبية غداً الأثنين، ملتقى ” صوت المريض”، والذي يجمع المرضى وأسرهم مع المدراء التنفيذيين بالمدينة، لمناقشة مستوى الخدمات الطبية.

ويأتي ملتقى “صوت المريض”، بتنظيم من إدارة حقوق وتجربة المريض، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، ويعقد بشكل دوري، لمعرفة نقاط الضعف في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والعمل على تحسينها .

وأوضح مدير إدارة حقوق وتجربة المريض بالمدينة زيد الرافعي، أن الهدف من الملتقى هو الرقي بالرعاية الصحية والاستماع إلى صوت المريض بوصفه شريك أساسي لنا، والعمل على تحقيق رضا المريض من خلال التواصل معهم والاستفادة من تجاربهم.

واختتم الرافعي تصريحه، منوهاً أن الملتقى يبدأ في تمام العاشرة صباحاً وينتهي عند الثانية عشر ظهراً، داعياً المرضى وذويهم لحضور الملتقى والعمل سوياً نحو تحقيق أعلى معايير الخدمة الصحية.