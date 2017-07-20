وكالة ناسا تطلق اسم الموهوبة السعودية ” الشيخ ” على أحد كويكباتها

متابعات_فجر

اختارت وكالة الفضاء ( ناسا ) الموهوبة السعودية فاطمة عبدالمنعم الشيخ، لإطلاق اسمها على أحد كويكباتها، لتصبح تسميه الكويكب (Alshaikh 33535)، تقديرا لجهودها وتميزها في بحثها الذي فازت به في مجال علوم النبات، وحصدت من خلاله المركز الثاني في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة INTEL ISEF لعام 2016م.

وفازت فاطمة الشيخ بالمركز الثاني في مشاركتها خلال عام 2016 بعد ترشحها على مستوى المملكة العربية السعودية نتيجة فوزها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع ) الذي تقيمه سنوياً مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، وكان تتويجها بالمركز الثاني في الولايات المتحدة عن بحث في مجال علوم النبات بعنوان ” تحديد فعالية نظير الستريغولاكتون المبتكر – كارل2- على الإنبات البذري للحشائش الطفيلية”.

يأتي هذا الإنجاز الوطني في ضوء ما تنتهجه “موهبة” من التزام برسالتها القاضية بدعم الموهوبين وتوفير الرعاية المتميزة لهم، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة.

وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من رعاية ومساندة تزيد الأبناء الموهوبين شغفا بالعلوم والبحث والإبداع، وتهيئهم للتفوق في المنافسات الإقليمية والعالمية.

وهنأ سموه الفائزة وأسرتها، حاثا جميع الموهوبين على مواصلة طريق الإبداع والتميز لتأخد المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة ومشيداً بما يمتلكه طلاب الوطن من قدرات متميزة أكدها حصولهم على هذا التميز العالمي، الأمر الذي سيسهم في بناء قدرات وطنية إبداعية لها دورها المشهود في مستقبل الوطن.