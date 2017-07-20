نجاح عملية ترميم عظام جمجمة لمواطن في وادي الدواسر

متابعات_فجر

نجح فريق طبي في مستشفى محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، في إنقاذ مواطن تعرض لتهشم في عظام الجمجمة مع نزيف حاد ضاغط على أنسجة المخ، ما دعا فريق جراحة المخ والأعصاب للتدخل فور وصوله.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق استشاري المخ والأعصاب الدكتور أبراهيم أبوهنية، أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل حالة لمواطن في العقد الثالث من عمره، وهو في حالة غيبوبة تامة، نتيجة حادثاً مرورياً، تسبب من تهشم عظام الجمجمة ونزيف حاد ضاغط على أنسجة المخ.

وأضاف، قرّر الطاقم الطبي توجية الحالة إلى قسم العمليات نظراً لخطورتها، ونجح الفريق في إجراء عملية ترميم أغشية المخ وإيقاف النزيف، بالإضافة لزراعة عظم الجمجمة في جدار البطن، ومن ثم تم تحويل المريض للعناية الفائقة على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد أن الفريق ظل يتابع ويراقب الحالة وبعد 4 أشهر، قام بعمل تدخل جراحي ناجح ولله الحمد- يهدف لترميم عظام الجمجمة وإعادة زرع العظم في مكانه واستخراجه من جدار البطن، حيث تم تثبيت عظام الجمجمة بشرائح ومسامير، ووضع شبك معدني مثبت من مادة التيتانيوم، وقد تحسنت حالته- وخرج لأسرتة وهو بصحة جيدة.