مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مساعدات لليمن بأكثر من 615 مليون دولار

متابعات_فجر

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ أن دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحتى الآن عدداً من المشاريع بلغت 139 مشروعًا متنوعًا للمحافظات اليمنية كافة في مجالات عدة شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 84 شريكًا أمميًا ومحليًا, وتم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ قدره 175ر839 ر615 دولارًا أمريكيًا .

فقد وصلت مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات إلى 48 مشروعًا بمبلغ قدره 526ر433ر241 مليون دولار استفاد منها 21 مليون فرد ، فيما بلغ عدد الشركاء 26 شريكًا ، فيما بلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 18 مشروعًا بمبلغ 78.846.277 دولارًا استفاد منها 3,915,336 مستفيدًا من خلال 13 شريكًا .

أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي فقدم المركز 63 مشروعًا بمبلغ 239,048,402 دولار واستفاد منها 72,311,686 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكًا .

وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,112 مستفيدًا من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 56,510,970 دولارًا .

وعبر عدد من رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به المركز في تقديمه للخدمات بطرق احترافية .