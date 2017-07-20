عيادة طب الاسنان في العيادات السعودية بمخيم الزعتري تقدم خدماتها لـ 250 لاجئا سوريا

متابعات_فجر

قدمت عيادة الاسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري الخدمات العلاجية اللازمة للأسنان لـ 250 لاجئاً سورياً خلال أسبوع العمل 237 منذ انطلاق الخدمات في مخيم الزعتري .

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الاسنان في العيادات الدكتور محمد الفارس أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ومن خلال العيادات التخصصية السعودية تحرص على تأمين افضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة الاسنان مثل الحشوات بجميع أنواعها والصاق الجسور إضافة إلى تقديم العمليات الجراحية للحالات المتقدمة من مشاكل الأسنان واللثة .

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تحرص على صحة الشقيق السوري ، لافتا الانتباه إلى أنه بسبب قلة المراكز التي تعنى بطب الاسنان في مخيم الزعتري أولت الحملة هذا الجانب كبير الاهتمام وحرصت على تقديم افضل الخدمات الطبية على مستوى المخيم حيث تم تجهيز عيادات الاسنان بأفضل المعدات الطبية التي من شأنها أن تقوم بخدمة الشقيق السوري بشكل متميز ليتمتع بحالة سنية صحية سليمة .

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