وصفة الزعفران لترطيب الشعر خلال الصيف

متابعات _فجر

يستخدم النساء طرق متعددة لترطيب الشعر، والحفاظ على لمعانه وحمايته من التقصف لا سيما خلال فصل الصيف. إليكم إحدى الطرق المميزة والناجحة.

المكونات:

أربع ملاعق من الزعفران المسحوق

ملعقة من العسل الأبيض

عصير الليمون

طريقة التحضير:

اغلي الزعفران في الماء حتى يصل لدرجة الغليان لمدة من سبع لعشر دقائق ثم يصفى الماء منه ويكون الماء بالكمية المناسبة للشعر وأوراق الزعفران يعني كلما زاد طول الشعر كلما زادت أوراق الزعفران ونسبة الماء أيضاً.

اتركي الماء ليبرد ثم ضعي عليه عصير الليمون بعدد ليمونة واحدة أو ليمونة ونصف على الأكثر.

اضيفي ملعقة عسل أبيض وتزاد الكمية من العسل حسب طول الشعر ولكن لا تتعدى ملعقتين.

اخلطي المكونات جيداً ثم ضعيه على شعرك لمدة ربع إلى ثلث ساعة ومن بعدها اغسليه جيداً بالماء الفاتر.