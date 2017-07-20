إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم صحفيون خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للمصلين في القدس المحتلة

متابعات_فجر

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيون، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم المصلين في باب الأسباط في القدس المحتلة، والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات إضافة إلى رشهم بالمياه العادمة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن الصحفيين أحمد غرابلة وبيان الجعبة، وشيرين نجيب أصيبوا خلال قمع الاحتلال للمصلين والفلسطينيين والصحفيين بطريقة وحشية.

وفي قرية بئر الباشا جنوب مدينة جنين، أفادت مصادر محلية في المدينة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم فخري غوادرة (21عاما)، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ نصبته على شارع جنين نابلس .