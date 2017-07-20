الأرصاد:طقس حار على معظم مناطق الممكلة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، و طقس معتدل مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية و السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .