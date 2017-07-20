رجيم الرمان الصحي للتخلص من الدهون

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رجيم الرمان رجيم صحي للتخلص من الدهون والكرش ، إذ يحتوي الرمان علي العديد من المواد والعناصر الغذائية مثل الماء والمواد السكرية والبروتين والألياف وحمض الليمون ، بالإضافة إلى أهم الفيتامينات مثل أ و ب و سي، كما تحتوي أيضا علي المنجنيز والبوتاسيوم والكبريت والفسفور والحديد لكن بنسبة بسيطة. رجيم الرمان للتخلص من الدهون والكرش يساعد رجيم الرمان على التخلص من الدهون و الكرش بسبب قدرته العالية على إذابة الدهون من الجسم خاصة حرق الدهون المتراكمة حول المعدة فتناول كوب واحد من عصير الرمان بشكل يومي ولمدة شهر سيؤدي إلى انخفاض نمو الخلايا الشحمية حول البطن ، كما ويساعد عصير الرمان على تخفيض معدلات الحمض الشحمي في الدم . كما أن قشور الرمان يساعد في التخلص من السموم التي تملأ الجسم ، أيضا تعمل بشكل كبير على التخلص من الشحوم المتراكمة حول الجسم ، كما ويساعد في حرق الدهون المتراكمة حول البطن . وصفة شراب الرمان للتخسيس المكونات ● 1 كوب من الماء ● ملعقة كبيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون ● ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ● ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر ● 3 ورقات من النعناع الطازج الطريقة يخلط قشر الرمان المطحون مع الزنجبيل والشاي الأخضر في كوب كبير ونضع عليهم كوب الماء المغلي ، نضيف أوراق النعناع ونترك المزيج لمدة 7 دقائق. ويجب تناوله يوميا في الصباح لخسارة الوزن خصوصا في منطقة البطن والكرش. رجيم الرمان الفطور ونصف حبة رمان. 2 بيضة مسلوقة يمكن شرب الشاي والقهوة بدون إضافة سكر أو حليب. الغداء 1 قطعة لحم مشوية أو مفرومة أو قطعة ستيك أو قطعة دجاج مسلوقة. سلطة خضراء مع إضافة بعض حبات الرمان إليها. حبة من فاكهة التفاح . العشاء 1 قطعة توست مع كوب زبادي خالي الدسم. حبة طماطم و خيار 2 بيضة مسلوقة بيضتان مسلوقتان . حبة من فاكهة الرمان.