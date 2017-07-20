مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع عسكرية للإنقلابيين غربي صنعاء

متابعات-فجر :

شنت مقاتلات التحالف العربي ، أمس السبت ،سبع غارات جوية على معسكر استراتيجي، للانقلابيين، في محافظة تعز 275 كم جنوبي صنعاء.وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، التابع للجيش اليمني، إن طيران التحالف شن سبع غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات وسط ومحيط معسكر خالد بن الوليد، غربي محافظة تعز.وأضاف المركز في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الغارات الجوية تزامنت في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجومها على مواقع الميليشيا الانقلابية في المعسكر.وتابع البيان أن “قوات الجيش تمكنت من الوصول الى مثلث بوابة المعسكر قرب منطقة النجيبة من الاتجاه الجنوبي الشرقي، بالتوازي مع تقدم آخر لوحدات الجيش في منطقة العصفورية”.