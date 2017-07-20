” هيئة الطيران المدني” تؤكد حرصها على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين و ولي العهد في خدمة الحجاج والمعتمرين

متابعات-فجر :

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية على ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة والذي يؤكد حرص حكومة المملكة على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الاشقاء القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية على أن تنطلق من الدوحة مرورا بمحطات ترانزيت فقط ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، أما بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار الالكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة أو عبر أية محطة أخرى (ترانزيت) وعلى أي ناقل جوي غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة القطرية وتوافق عليه الهيئة العامة للطيران المدني وأن يكون قدومهم ومغادرتهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438هجري.

وجددت الهيئة حرصها على تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وبذل أقصى الجهود لتذليل كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.