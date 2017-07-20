القوات العراقية تعلن إحباط عملية انتحارية غرب الأنبار

متابعات-فجر :

تمكنت القوات الأمنية العراقية، أمس السبت، من إحباط عملية انتحارية بعد ضبطها سيارة مفخخة يقودها إرهابي في غرب مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد.وأكدت المصادر العراقية، أن قوات أفواج شرطة حماية الطرق الخارجية، ضبطت سيارة مفخخة، واعتقلت سائقها في نقطة أمنية بمنطقة 60 كيلو، غربي الرمادي، مركز الأنبار، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأوضح المصدر، أن السائق وهو عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، تم اعتقاله ونقله إلى مقر أمني للتحقيق معه، منوهاً إلى أن السيارة المفخخة سيتم تفجيرها تحت السيطرة خارج المنطقة بعيداً عن المدنيين والقوات.