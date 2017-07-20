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“العمل و التنمية الاجتماعية”: مؤسسة رعاية الفتيات تستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة ممن تقل أعمارهن عن 30 عاماً

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