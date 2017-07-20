” الكونغرس الأمريكي” يقترب من فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

متابعات-فجر :

أوضح أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أمس السبت، إن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا لاتفاق بشأن تشريع يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران ويشمل أيضاً كوريا الشمالية. وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي، قانون مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار لكنه تعطل في مجلس النواب بعدما اقترح الجمهوريون إدراج عقوبات على كوريا الشمالية ضمن مشروع القانون.ويتعين على غرفتي البرلمان إقرار التشريع المعدل.وعبرت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن قلقها من أن يؤدي إدراج كوريا الشمالية للتشريع إلى تعطله داخل مجلس الشيوخ.وقالت في بيان “في حين ندعم عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية، وهو ما أقره مجلس النواب بالفعل، فإنني أخشى أن يتسبب ضمها إلى هذا المشروع، بدلاً من وضعها في تشريع منفصل، في مزيد من التأخير الإجرائي داخل مجلس الشيوخ”.وأضافت “من الضروري ألا يعرقل ضم كوريا الشمالية إلى الحزمة الكونغرس عن الإقرار الفوري لتشريع العقوبات ضد روسيا وإرساله إلى مكتب الرئيس قبل العطلة البرلمانية في أغسطس (آب)”.ويأمل كثير من المشرعين في أن يرسل مشروع القانون هذا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بضرورة مواصلة إتباع موقف قوي ضد روسيا.وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن “من الضروري” صدور مشروع قانون قوي للعقوبات.وقال شومر في بيان “أتوقع أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على هذا التشريع من غير إبطاء على أساس واسع من الحزبين وأن يرسلا مشروع القانون إلى مكتب الرئيس”.وقال السناتور بن كاردين وهو عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية، إن الاتفاق جرى التوصل إليه بعد “مفاوضات مكثفة”.وأضاف في بيان “يستعد الكونغرس بإجماع شبه كامل لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيابة عن الشعب الأمريكي وحلفائه. ونريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا في توصيل هذه الرسالة”.