الإسكان تطرح 9900 وحده سكنيه بأقساط شهريه ميسره

متابعات – فجر

طرحت وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” أكثر من 9900 وحدة سكنية للمستفيدين بقسط شهري يبدأ من 730 ريالاً، وذلك في الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج ورماح

ويقدم البرنامج الوحدات بنظام “البيع على الخارطة”، على أن تسلم للمستفيدين في غضون 3 سنوات ويعتبر برنامج “سكني” بمثابة شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث تشرف على بناء الوحدات المكونة من فلل وشقق 10 شركات تطوير عقارية

وتبلغ مساحة الشقق السكنية ذات الغرفتين “نوم” تتراوح ما بين 124 م2 – 138 م2، فيما مساحة 3 غرف نوم تتراوح ما بين 167 م2- 191م2، أما مساحة 4 غرف نوم فهي ما بين 201 م2- 235 م2

فيما تتراوح أسعار الشقق السكنية المطروحة للبيع، ما بين 218 ألفاً إلى 275 ألف ريال (غرفتي نوم)، و290 ألف ريال إلى 455 ألف ريال (3 غرف نوم)، و388 ألف ريال إلى 525 ألف ريال (4 غرف نوم)، ويمتد التقسيط للمستفيدين من 20 عاما إلى 25 عاما، بقسط شهري يبدأ بـ730 ريالاً.

وبالنسبة للفلل السكنية بمحافظة رماح – شمال شرقي مدينة الرياض- فتبلغ مساحتها 500 م2 بمسطحات بناء تقدر بـ275 م2، بقيمة 580 ألف ريال للوحدة، بقسط شهري يبدأ بـ1934 ريال.