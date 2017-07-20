الزمالك يبحث عن إنقاذ موسمه بلقب البطولة العربية

متابعات – فجر

يأمل الزمالك المصري في إنقاذ موسمه عندما يستضيف الفتح الرباطي المغربي في أولى مبارياته ببطولة الأندية العربية التي تستضيفها مصر.

وخرج الزمالك خالي الوفاض هذا الموسم حيث أنهى الدوري المصري في المركز الثالث فيما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ولم يتبق أمامه سوى بطولة كأس مصر التي وصل للدور قبل النهائي فيها والبطولة الحالية.

ويمر الزمالك بفترة من عدم الاستقرار حيث أجرى مجلس إدارة النادي العديد من التغييرات في الجهاز الفني للفريق كما انه أعلن رحيل ما يقرب من عشرة لاعبين بعد نهاية هذه البطولة والتعاقد مع لاعبين جدد.

ورغم عدم الاستقرار إلا أن إيناسيو رفع شعار التحدي وطالب من لاعبيه بضرورة التركيز في هذه البطولة وتحقيق نتائج إيجابية بها خاصة وانها ستكون فرصة أمام جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل إبداء القرار النهائي بشأن بقائهم أو رحيلهم.

وستشهد مباراة الفتح الرباطي الظهور الأول للجهاز الفني للزمالك بتشكيلته الجديدة المكونة من أوغوستو إيناسيو كمدير فني وطارق يحيى كمدرب عام وحسين السيد كمدير كرة ومدحت عبد الهادي كمدرب مساعد.

ويغيب عن الزمالك إيمانويل مايوكا، الذي تقرر استبعاده من قائمة الفريق للبطولة، بالإضافة إلى كابنوغو كاسونغو وبنيامين أشيامبونغ نظرا لانهما يخضعان لفترة تأهيل قبل المشاركة في المباريات.

في المقابل، يتطلع فريق الفتح الرباطي أن يقدم عرضا قويا أمام الزمالك خاصة وانها أول مباراة يخوضها الفريق في البطولة العربية على مدار تاريخه لذلك فهو يسعى لتحقيق بداية إيجابية.

ويعلم تماما فريق الفتح الرباطي أن المباراة لن تكون سهلة برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك في الفترة الحالية ، لذلك، قام وليد الركراكي المدير الفني للفريق بتحفيز لاعبيه قبل المباراة وطالبهم بالتعامل مع المباراة كأنها مباراة نهائي كأس.