غالب: لم نحضر للمشاركة والبطولة ليست مقياس

متابعات – فجر

شدد مدرب النصر ريكاردو غوميز على أن هدفه في البطولة العربية حصد اللقب والإعداد الجيد للموسم المقبل، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزمالك يوم غدٍ الأحد: “للبطولة العربية أهمية بالغة لدينا سواءً من ناحية تحقيق اللقب أو الإعداد للموسم المقبل، وسنبحث عن الفوز بها، صحيح أنها تعتبر إعدادية لكن لقبها مهم بالنسبة لنا، وأمر جيد أن نحقق لقبها وسنحرص على ذلك، ظروف الفرق المشاركة مختلفة، لأن المسابقات ماتزال مستمرة في بعض الدول”.

وأضاف: “بالنسبة لنقل مباريات مجموعتنا إلى ملعب آخر فهذا أمر بسيط غير مؤثر، حضرت لتدريب الفريق من أجل إعادة النصر لمنصات التتويج، خلال معسكر تركيا تعرفت على مستويات اللاعبين وإمكانياتهم، ومؤمن بأن الفريق سيقدم مستوى قوي في الموسم المقبل، الفوز بالبطولات في كرة القدم يأتي بعد عمل متكامل ومتواصل، وهذا سر جمالها، العمل هو الأهم بغض النظر عن الأسماء المتعاقد معها، هناك فرق تحضر لاعبين كبار لكن لا توفق في تحقيق البطولات، والشيء الجميل في كرة القدم هو الطموح، صحيح أن جاهزيتنا قد لا تكون مثل البقية، لكن الطموح يكسر كل شيء”.

من جانبه، قال قائد الفريق لاعب الوسط إبراهيم غالب: “جئنا لمصر من أجل تحقيق البطولة وليس للمشاركة فقط، ولدينا عزيمة كبيرة من أجل فعل ذلك، اتشرف بثقة الإدارة والمدرب باختياري قائداً للفريق، وفي النصر لا يوجد قائد واحد فالجميع يعتبرون قادة للفريق وكل لاعب مكمل للآخر، واتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي جماهيرنا، اللاعبون غير السعوديين متجانسين مع الفريق منذ تواجدنا في تركيا وهذا الأهم برأيي بغض النظر عن تأخر وصولهم، صحيح بأننا نبحث عن المنافسة على اللقب العربي إلا أن البطولة لن تكون مقياس لوضع الفريق، وهدفنا هو تحقيق الدوري السعودي”.